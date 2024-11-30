Başkan Erdoğan: İş yolsuzluğa gelince CHP'den hünerlisini kimse bulamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Merkez Spor Kompleksi Bahçesi'nde düzenlenen 155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



* Kahramanmaraş'ın yiğit evlatları sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na güvendiğiniz için, inandığınız için, bize sahip çıktığınız için siz edelere teşekkür ediyorum.

* 31 Mart'ta Maraşlı kardeşlerim bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'yla yola devam dedi. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim aramızdaki dayanışmayı daim eylesin. Biz de sizin için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.

* Edelerimiz asrın felaketini yaşamalarına rağmen asla vazgeçmedi, asla pes etmedi, umutsuzluğa kapılmadı. El ele vererek hayata yeniden sarıldınız, kardeşliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediniz.

* Bu kadim şehir sadece toprağının bereketiyle değil milletimizin sarsılmaz iradesiyle her dönemde koca bir kale, Anadolu'nun sağlam direği oldu.

* 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketini sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizi eskisinden daha güzel, dayanıklı hale getirmenin gayretindeyiz. Asrın inşasını başlattık.

* O günden bugüne dek bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Depremzedelerimizi bir an önce kalıcı konutlarına kavuşturmak istiyoruz. Bugün bu büyük seferberlikte yeni bir adım atıyoruz.

* Kahramanmaraşımız'da 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin heyecanını, sevincini yaşıyoruz.

* 2024 sonuna kadar 39 bin 136'sı Kahramanmaraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek.

* Geldiğimiz her makamı bir zıplama tahtası olarak değil Türkiye'ye eser ve proje kazandırmak için bir fırsat olarak gördük.

* Sayın Özel, siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir? 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız, hangi işi bitirdiniz, taahhüt ettiğiniz hangi projeyi bitirdiniz, hangi yaraya merhem oldunuz?

* Eski genel başkanınız 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde millete bedava konut sözü veriyordu. Madem bedava konut verebiliyorsunuz belediyeler aracılığıyla yapsanız ya, elinizi tutan mı var? Halep oradaysa arşın burada, hadi buyurun yapın!

* Tek bildikleri algı ve reklam yapmak bir de fahiş fiyatlarla, şişirilmiş faturalarla konser düzenlemek. Çok açık söylüyorum iş yolsuzluğa, hırsızlığa, milletin malını yandaşlara yağmalatmaya gelince CHP'den hünerlisini kimse bulamaz.

* Deprem bölgemizin tamamında 452 bin 983 bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız. Hedefimiz deprem bölgesinde evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir kardeşimizi dahi bırakmamaktır.

* Kahramanmaraş'a kazandıracağımız 1000 yataklı şehir hastanesinin proje çalışmalarını tamamladık. 2025 Ocak itibariyle yapım ihalesi sürecini başlatacağız.

* Kahraman şehrimizin asli hüviyetine sadık kalarak, çok daha modern, çok daha güzel bir Maraş'ı el birliğiyle yine biz inşa edeceğiz.

* Kahramanmaraşımız'a 17.500 seyirci kapasiteli stadyumumuzun merkezinde olduğu bir spor kompleksi inşa edeceğiz.

* Spor kompleksimizde şehrimizde hem uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağız hem de nice yıldızları yetiştireceğiz. Spor tesisimiz gençlerimiz başta olmak üzere Maraş halkına şimdiden hayırlı olsun diyorum.