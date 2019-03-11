Başkan Erdoğan, İskenderun’da Kuran-ı Kerim tilavet etti

Başkan Erdoğan, dün Adana ve Hatay'da mitiglere katıldı. Hatay'da yapımı tamamlanan Nihal Atakaş camiinde yatsı namazını kılan Başkan Erdoğan, namaz sonrası Kuran-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Osmanlı Selçuklu ve modern mimari ile yapılan Türkiye’deki ender camilerden olan camide vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a camiyi yaptıran hayırsever işadamı Recep Atakaş içerisinde Kuranı Kerim ayetleri olan bir hediye taktim etti.

Başkan Erdoğan namazdan sonra Kuranı Kerim okuması bir çok kişi tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.