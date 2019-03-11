18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4351
  • 6,1166
  • 226.588
  • 101.662
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan, İskenderun’da Kuran-ı Kerim tilavet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş camiinde yatsı namazını kıldıktan sonra Kuran-ı Kerim tilavet etti.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Erdoğan, dün Adana ve Hatay'da mitiglere katıldı. Hatay'da yapımı tamamlanan Nihal Atakaş camiinde yatsı namazını kılan Başkan Erdoğan, namaz sonrası Kuran-ı Kerim tilavetinde bulundu.
 
Osmanlı Selçuklu ve modern mimari ile yapılan Türkiye’deki ender camilerden olan camide vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a camiyi yaptıran hayırsever işadamı Recep Atakaş içerisinde Kuranı Kerim ayetleri olan bir hediye taktim etti.
 
 
Başkan Erdoğan namazdan sonra Kuranı Kerim okuması bir çok kişi tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.
 
 
 
 

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, İskenderun’da Kuran-ı Kerim tilavet etti

Başkan Erdoğan, İskenderun’da Kuran-ı Kerim tilavet etti

'Tarihin en ciddi spekülatif saldırısı başarıyla atlatıldı'

'Tarihin en ciddi spekülatif saldırısı başarıyla atlatıldı'

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

2018 büyüme rakamları açıklandı

2018 büyüme rakamları açıklandı

Tehlikeli anlar yaşandı! Yük tankeri, fırkateyn ile çarpıştı

Tehlikeli anlar yaşandı! Yük tankeri, fırkateyn ile çarpıştı

Terör örgütü YPG'yi sayıklayan terörist yakayı ele verdi

Terör örgütü YPG'yi sayıklayan terörist yakayı ele verdi

Çin ABD'yi zor durumda bıraktı

Çin ABD'yi zor durumda bıraktı

Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Kanter'le ilgili çarpıcı açıklama

Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Kanter'le ilgili çarpıcı açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, İskenderun’da Kuran-ı Kerim tilavet etti

Başkan Erdoğan, İskenderun’da Kuran-ı Kerim tilavet etti

Tarihin en büyük medeniyetlerinden biri Aztekler nasıl yok oldu?

Tarihin en büyük medeniyetlerinden biri Aztekler nasıl yok oldu?

Stockholm'de büyük patlama

Stockholm'de büyük patlama

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA