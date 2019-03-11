Başkan Erdoğan, İskenderun’da Kuran-ı Kerim tilavet etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş camiinde yatsı namazını kıldıktan sonra Kuran-ı Kerim tilavet etti.
- İHA
Başkan Erdoğan, dün Adana ve Hatay'da mitiglere katıldı. Hatay'da yapımı tamamlanan Nihal Atakaş camiinde yatsı namazını kılan Başkan Erdoğan, namaz sonrası Kuran-ı Kerim tilavetinde bulundu.
Osmanlı Selçuklu ve modern mimari ile yapılan Türkiye’deki ender camilerden olan camide vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a camiyi yaptıran hayırsever işadamı Recep Atakaş içerisinde Kuranı Kerim ayetleri olan bir hediye taktim etti.
Başkan Erdoğan namazdan sonra Kuranı Kerim okuması bir çok kişi tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.