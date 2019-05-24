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Başkan Erdoğan'dan ÖTV ve UBER açıklaması

Başkan Erdoğan, İstanbul esnaf ve sanatkarları ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

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Başkan Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul esnaf ve sanatkarları ile iftarda bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, "Hamd olsun el birliğiyle İstanbul'u bir dünya şehri haline getirdik. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Bunları birlikte çözeceğiz. Yeter ki gönül bağımız güçlü olsun, yeter ki kalpten kalbe giden o yol hep açık kalsın." dedi.

Erdoğan, "UBER konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz." diye konuştu.

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