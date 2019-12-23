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Başkan Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı’nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi açılışına katıldı.

İHA23.12.2019  12:58 - Güncelleme: 23.12.2019  12:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kızı Esra Albayrak ile birlikte İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi’ni açtı.
 
Dış Hatlar Terminali gidiş katında yer alan serginin açılışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu ve İGA CEO’su Kadri Samsunlu katıldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetliler açılış kurdelesini birlikte kesti.

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