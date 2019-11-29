Başkan Erdoğan İstanbul'da konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimden beri, İstanbul'daki üniversitelere külliyeler kazandırmanın gayreti içinde olduk. Ülkemizdeki üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkarırken sadece skor amacı gütmedik. Ülkemizin bu alanda kat ettiği mesafeyi görmeye başladık. Biz sorumluluğumuzu yerine getirdik, şimdi sıra rektörlerimizde, hocalarımızdadır.

Üniversitelerimizdeki her bir hocamız kendi hocasını geçebilecek başarılar ortaya koyacak ki hedeflerimize ulaşabilelim. Üniversitelerimizin başarıları ülkemizin en büyük gururu, övünç kaynağı olmalıdır. Cumhurbaşkanı olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. İlk 500, ilk 100 listelerinde ülkemizden bir elin parmağı kadar değil göğsümüzü kabartacak düzeyde üniversitelerin yer almasını bekliyoruz. Asıl sorumluluk, asıl iş hocalarımıza düşüyor. Tüm hocalarımıza güveniyorum.