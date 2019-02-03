Başkan Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarlar bir araya geldi

Vahdettin Köşkü'nden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'deki Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'ne geçti.

Çay bahçesine gelişinde vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, burada yaklaşık bir buçuk saat vatandaşlarla sohbet ederek çay içti.

Çay bahçesindeki çocuklara oyuncak da dağıtan Erdoğan, çıkışta bir pastaneden ikram edilen çikolatayı yedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı.

Çengelköy ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan'a eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.