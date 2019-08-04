Başkan Erdoğan İstanbul-İzmir otoyolu açılışında konuşuyor
Başkan Erdoğan, İzmir - İstanbul otoyolunun açılış töreni için Bursa'da açıklamalarda bulunuyor
Başkan Erdoğan, İzmir - İstanbul otoyolunun açılış töreni için Bursa'da açıklamalarda bulunuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- "Bugün Bursa'da bir tarih yazıyoruz. İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Ayrıca Bursa'ya şehir hastanesi kazandırıyoruz."
- "[Kılıçdaroğlu'na] Senin aklın yap-işlet-devret modeline ermez. Bu işlerden anlamazsın. Bu SGK genel müdürüyken ölülerimizi hastanelerde rehin aldılar."
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