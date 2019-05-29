Başkan Erdoğan: Fatih'in kahraman neferlerini selamlıyorum

Başkan Erdoğan kounuşmasından satır başları:

Fethin 566. senesinde İstanbul'un kapılarını açan Fatih Sultan Mehmet Hanı selamlıyorum. Fatihin kahraman neferlerini selamlıyorum. İstanbul'un semalarından ezanları eksik etmeyen şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Tüm şehitlerimize allahtan rahmet diliyorum.

İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var. Batı'da adeta bir veba gibi yayılan ırkçılık akımının temel motivasyonlarından biri megola ideası ve onu temsil eden İstanbul'dur. DEAŞ'lı canilerin hedefi de yine bu kutlu şehirdir. Yeni Zelandalı teröristin Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız diye tehditler savurması bir tesadüf değildir. Bu 566 yıldır sönmeyen bir nefretin yansımasıdır. Gezi olaylarında "zulüm 1453'te başladı" sloganlarıyla kirletenler de atnı zihniyetin mensuplarıdır. Bölücü örgütün çukur terörü sırasında vatandaşlarımızın evleriyle beraber tarihi camilerimize saldırmasının gerisinde de aynı sebep vardır. 1915 olayları üzerinden milletimizi karalayanlar ile Pontus soykırımı iftirası atanlar da aynı niyetleri taşıyorlar. Hedefleri anadoluya asıl kimliğini kazandıran Türk-İslam dünyasını bu topraklardan atmaktır. İstanbul'un semalarında ezan sesleri kesilene kadar bu hesaplaşma onlar içn asla bitmeyecektir. İstanbul dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye hizmet dünyaya hizmet etmektir.

İstanbul'u yağmalamak isteyenlerin önüne geçtik. İstanbul'un çehresini değiştirdik. İstanbul'u asıl kimliğine yeniden kavuşturduk. 2 kıtayı birbiriyle denizin altından 2 kez buluşturduk. İstanbul'un bağlantılarını yüksek hızlı trenle sağladık. Dünyanın en büyüklerinden olacak İstanbul Havalimanı'nın ilk hetabını hizmete açtık. İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşürecek otoyolu etap etap hizmete açıyoruz, inşallah bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. 3 katlı İstanbul tünelini önümüzdeki dönem ihalesini yaparak hayata geçireceğiz. Bugüne kadar İstanbul'a 19 km tünel, 233 km raylı sistemi biz inşa ettik. Hedefimiz şehrimizi 190 km'lik tünel 1100 km'lik raylı sistem uzunluğuyla dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine kavuşturmaktır. İstanbul'un 2 yakasına dev şehir hastanesi yapıyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesini önümüzdeki yıl hizmete sunuyoruz. Yeni dönemde İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz. Atatürk Havalimanı'nın büyük bir bölümünü Millet Bahçesi haline getireceğiz.