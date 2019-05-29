28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0158
  • 6,7006
  • 247.564
  • 87.186
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan: Fatih'in kahraman neferlerini selamlıyorum

Başkan Erdoğan İstanbul’un Fethi'nin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programında konuştu. Başkan Erdoğan, 'Fethin 566. senesinde İstanbul'un kapılarını açan Fatih Sultan Mehmet Hanı selamlıyorum. Fatih'in kahraman neferlerini selamlıyorum. İstanbul'un semalarından ezanları eksik etmeyen şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Tüm şehitlerimize allahtan rahmet diliyorum.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Erdoğan kounuşmasından satır başları:

Fethin 566. senesinde İstanbul'un kapılarını açan Fatih Sultan Mehmet Hanı selamlıyorum. Fatihin kahraman neferlerini selamlıyorum. İstanbul'un semalarından ezanları eksik etmeyen şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Tüm şehitlerimize allahtan rahmet diliyorum. 
 
İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var. Batı'da adeta bir veba gibi yayılan ırkçılık akımının temel motivasyonlarından biri megola ideası ve onu temsil eden İstanbul'dur. DEAŞ'lı canilerin hedefi de yine bu kutlu şehirdir. Yeni Zelandalı teröristin Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız diye tehditler savurması bir tesadüf değildir. Bu 566 yıldır sönmeyen bir nefretin yansımasıdır. Gezi olaylarında "zulüm 1453'te başladı" sloganlarıyla kirletenler de atnı zihniyetin mensuplarıdır. Bölücü örgütün çukur terörü sırasında vatandaşlarımızın evleriyle beraber tarihi camilerimize saldırmasının gerisinde de aynı sebep vardır. 1915 olayları üzerinden milletimizi karalayanlar ile Pontus soykırımı iftirası atanlar da aynı niyetleri taşıyorlar. Hedefleri anadoluya asıl kimliğini kazandıran Türk-İslam dünyasını bu topraklardan atmaktır. İstanbul'un semalarında ezan sesleri kesilene kadar bu hesaplaşma onlar içn asla bitmeyecektir. İstanbul dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye hizmet dünyaya hizmet etmektir. 
 
İstanbul'u yağmalamak isteyenlerin önüne geçtik. İstanbul'un çehresini değiştirdik. İstanbul'u asıl kimliğine yeniden kavuşturduk. 2 kıtayı birbiriyle denizin altından 2 kez buluşturduk. İstanbul'un bağlantılarını yüksek hızlı trenle sağladık. Dünyanın en büyüklerinden olacak İstanbul Havalimanı'nın ilk hetabını hizmete açtık. İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşürecek otoyolu etap etap hizmete açıyoruz, inşallah bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. 3 katlı İstanbul tünelini önümüzdeki dönem ihalesini yaparak hayata geçireceğiz. Bugüne kadar İstanbul'a 19 km tünel, 233 km raylı sistemi biz inşa ettik. Hedefimiz şehrimizi 190 km'lik tünel 1100 km'lik raylı sistem uzunluğuyla dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine kavuşturmaktır. İstanbul'un 2 yakasına dev şehir hastanesi yapıyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesini önümüzdeki yıl hizmete sunuyoruz. Yeni dönemde İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz. Atatürk Havalimanı'nın büyük bir bölümünü Millet Bahçesi haline getireceğiz. 

PKK üslerinin vurulması bölgesel kaynaklarca böyle görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Fatih Sultan Mehmet ile ilgili Twitter paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Fatih Sultan Mehmet ile ilgili Twitter paylaşımı

Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk tepki: Dosya kapanmıştır, teşekkürler

Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk tepki: Dosya kapanmıştır, teşekkürler

BM'den flaş İdlib açıklaması

BM'den flaş İdlib açıklaması

Binali Yıldırım Fatih'te vatandaşlarla buluştu

Binali Yıldırım Fatih'te vatandaşlarla buluştu

Nefes kesen o anlar

Nefes kesen o anlar

Huawei, ABD'ye dava açtı

Huawei, ABD'ye dava açtı

Trump kurtuldu! Dosya kapandı

Trump kurtuldu! Dosya kapandı

Yapay zeka destekli geri dönüşüm cihazı geliştirdiler

Yapay zeka destekli geri dönüşüm cihazı geliştirdiler
 

POPÜLER HABERLER

Pençe Harekatı´na dair yeni görüntüler yayınladı

Pençe Harekatı´na dair yeni görüntüler yayınladı

Yavrusunu alevlerin arasından kurtardı

Yavrusunu alevlerin arasından kurtardı

Tam 200 yıllık... Paha biçilemiyor

Tam 200 yıllık... Paha biçilemiyor

'ABD, bu yüzden S-400 konusunda gürültü çıkarıyor'

'ABD, bu yüzden S-400 konusunda gürültü çıkarıyor'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA