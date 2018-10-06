Başkan Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a tebrik telgrafı gönderdi.