Başkan Erdoğan, İsviçre’de Göç’ün 50. Yıldönümü Kutlama Töreni'nde konuşuyor
Başkan Erdoğan, İsviçre’de Göç’ün 50. Yıldönümü Kutlama Töreni'nde konuşuyor.
Başkan Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.