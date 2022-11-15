Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Meloni, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.

Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.