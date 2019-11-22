Başkan Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda vatandaşlara sesleniyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz.

Bugünlere sürekli kendimizi yenileyerek, geliştirerek geldik. Herkes rehavete kapılsa da bizim böyle bir lüksümüz yoktur.

CHP'YE 'ŞU KADINI SUSTURUN' TEPKİSİ

İşte bu Ana Muhalefet bu CHP bunların farkında değil. Bunlar özellikle lafı geldiğinde hanım kardeşlerime sayfı gösterdiklerini söylerler yalan. İşte parlamentoda grup başkanvekilimiz Özlem kardeşimize ne yaptıklarını izlediniz değilmi. İfadeye bak "ulan şu kadını susturun" şimdi ben buradan sesleniyorum. CHP'ye gönül veren hanım kardeşlerime de sesleniyorum bir bayana "ulan şu kadını susturun" böyle bir ifade kullanılabilir mi? İşte bunu kullanana ben ne dedim, bunlar edepsiz bunlar ahlaksız bir hanımefendiye bu ifadeyi kullanacak kadar ahlaksız edepsiz.

Bunlar bu parlamentoda 50 civarında hanım milletvekili olan AK Parti'nin bu duruşunu hazmediyorlar. Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı, bunlara göre kadın tarlada, bahçede domates toplasın, biber toplasın, böyle olmalı. Ama karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar.

Tabi Özlem hanım bir hukukçu tabi bir hukukçu olarak hazmedemiyorlar. Bunların içinde mühendis arkadaşlarımız var. Onlar istesede istemesede AK Parti'nin hanımları kadınları bunları aşa aşa iktidara yürüyorlar.

Şu anda terörün inine girdik mi? Teröristleri adım adım takip ediyor muyuz? Artık kaçacak delik arıyorlar. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. İşte İzmir size sesleniyorum Suriye'de ne oldu Barış Pınarı Harekatı ile bizim sınırlarımızı taciz eden o teröristlere Barış Pınarı Harekatı ile haddini bildirdik mi? Şimdi o terör koridorunu yapamadılar. Bay Kemal ne dedi? Bay Kemal, Bizim Suriye'de ne işimiz var dedi. Bizim Suriye'de işimiz var veya yok senin ne işin var? Esed'e adamlarını niye gönderdin? Bütün bunları söylerken bakıyorsun PYD/YPG bu örgütlerle bay Kemal iş tutuyor. Parlamentodaki HDP, PKK'nın desteği ile orada değil mi? Peki onlarla beraber Ankara'dan İstanbul'a neden yürüyorsun? Bir günde çık de ki 'PKK terör örgütüdür.' Diyemez çünkü hatırlayın aynı yanlışı meşhur Tunceli ile ilgili olarak geçmişteki noktada da bunu yapamadı, yapamaz. Çünkü ürkektir, korkaktır, pısırıktır ve yalancıdır.

"KÜLLİYEN YALAN, CUMHURBAŞKANLIĞIMI ORTAYA KOYUYORUM"

Son günlerde birşey tutturdu güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben! Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler 'görüşme olmadı' dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki herhalde yanıldık. Bay Kemal senin hayatın yalan. Külliyen yalan. Bak İzmir'den milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana, eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?

İspat ettin ettin, etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git. Ama yapamaz bugüne kadar ben bunu çok söyledim denedim. Hepsi birbirini bulmuş, o gazetenin köşe yazarı da o da, bu da. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan.

Sadece eğitimde sağlıkta ulaştırmada turizmde değil hak ve özgürlükler konusunda da ülkemizi çok farklı bir konuma taşıdık.

Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu provokasyonlara asla göz yummayız, yummayacağız.