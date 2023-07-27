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Büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani ve İran Büyükelçisi Habibollahzadeh, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

27 Temmuz 2023 Perşembe 18:24 - Güncelleme:
Büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükelçi Katsumata ve Büyükelçi Belani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Katsumata, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Katsumata'nın, bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Belani, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Belani'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Başkan Erdoğan, İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, İran Büyükelçisi Habibollahzadeh, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Habibollahzadeh'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

  • Başkan Erdoğan
  • güven mektubu
  • Takahiko Katsumata

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