Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 19:30 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 19:42

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Lübnan halkının yanında yer almak için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

- Türkiye'nin kimsenin hakkında, hukukunda gözü yoktur, bize de böyle yaklaşılmalıdır.

- Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelip herkes için kabul edilir bir formül bulalım.

- Sorunların hakkaniyetle çözümü için her zaman varız.

- Ekonomide olduğu gibi enerjide de ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmeye devam edeceğiz.

- Türkiye'nin 18 yılda nereden nereye geldiğini daha iyi anlamalıyız.

- Salgın sebebiyle turizmde yaşanan sıkıntıları çözmek için gayret gösteriyoruz.