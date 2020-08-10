Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
- Lübnan halkının yanında yer almak için tüm imkanlarımızı seferber ettik.
- Türkiye'nin kimsenin hakkında, hukukunda gözü yoktur, bize de böyle yaklaşılmalıdır.
- Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelip herkes için kabul edilir bir formül bulalım.
- Sorunların hakkaniyetle çözümü için her zaman varız.
- Ekonomide olduğu gibi enerjide de ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmeye devam edeceğiz.
- Türkiye'nin 18 yılda nereden nereye geldiğini daha iyi anlamalıyız.
- Salgın sebebiyle turizmde yaşanan sıkıntıları çözmek için gayret gösteriyoruz.