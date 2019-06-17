Başkan Erdoğan Kadim Dostlar Buluşması programında konuşuyor
Başkan Erdoğan İstanbul'da Kadim Dostlar Buluşması programında konuşuyor
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Halkın desteğiyle Mısır Cumhurbaşkanlığına gelen merhum Mursi, zalim Sisi tarafından cunda hareketiyle devrilmiş ve hapse atılmıştı.
- Zalimler mazlumların canlarına kastedebilirler ama verdikleri mücadelenin izzetine halel getiremezler.
- Bizim zalimlerle Mursi'nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla mümkün değildi bugüne kadar da gelmedik.
- Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir,tarih şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır.
- İdam cezasına çarptırılan Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesi adeta kendisine ve halkına yapılan zulmün sembolüdür.
- 1994 yılı sadece bizim hareketimiz için değil aynı zamanda Türk siyasi hayatı için de bir milattır, bir kırılmadır.
- Hiç kimseyi ötekileştirmedik. Görünüşü, inancı, meşrebi ne olursa olsun kimseyi dışlamadık.
- Bu mücadele nice isimsiz kahramanların duasıyla bugünlere ulaşmıştır.
- Bahanelerin ardına saklanma kolaycılığına kaçmadan millete olan taahütlerimizi yerine getirdik.
- Herkesi kucaklamak için geliyorum diyen kişi Ordu'da bu devletine valisine "it" diyor. Bu nasıl kucaklamadır?
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