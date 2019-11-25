Başkan Erdoğan: Kadına yönelik şiddet, İnsanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, #25KasımKadınaŞiddeteHayır etiketiyle yaptığı paylaşımda, 'Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, #25KasımKadınaŞiddeteHayır etiketiyle yaptığı paylaşımda, ''Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz.'' ifadelerini kullandı.
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