Başkan Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Hun Sen'i kabul etti

TÜGVA Genel Merkezi'nin açılışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ardından Mabeyn Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada Kamboçya Başbakanı Hun Sen'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
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