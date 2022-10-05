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Başkan Erdoğan Karaköprü standını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Tam Bana Göre Festival'de Karaköprü Belediyesi standını ziyaret etti.

IHA5 Ekim 2022 Çarşamba 16:33 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan Karaköprü standını ziyaret etti
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Karaköprü Belediyesi, Ankara'da düzenlenen 'Tam Bana Göre Festival'de yerini alarak stant açtı. Karaköprü Belediyesi standını festivalin açılışını yapmak üzere alana gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti.

Stantta bir süre oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Baydilli nar suyu ikramında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan nar suyunu beğenirken, mini ada robotun 'Karaköprü narlıktır' şarkısıyla yaptığı dansı ilgiyle izledi.

Baydilli ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre sohbet ederek Karaköprü'de gerçekleştirilen projelerden bahsetti. Ayrıca Karaköprü Belediyesi tarafından Bilimin Eşsiz Dahi İnsanları (BEDİ) sergisi de festivalde açılırken, bu sergide tarihimizde önemli yer edinmiş dâhiler ve üç boyutlu yazıcılarla maketleri yapılan icatlar tanıtılıyor.

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