Başkan Erdoğan: Kaşıkçı'nın cinayetindeki yerel işbirlikçi kim açıklayın

Arjantin'de iki gün süren G-20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin "Veliaht Prens'in 'suç sabit olmadıkça kimseyi suçlayamayız' yaklaşımını kabullenmek mümkün değil. Bu vahşi cinayetin emrini vereninden uygulayanına kadar dünya kamuoyunun tatmin olması gerekir. Yerel işbirlikçi kim bunu açıklayacaksınız "dedi.

Kaşıkçı cinayeti

Hadiseden haberdar olduğumuz andan itibaren, Kaşıkçı cinayetini aydınlatmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Suudi yönetimi tarafından önce inkar edilen, ardından çarpıtılmaya çalışılan ve nihayetinde kabullenilen bu cinayet, Türkiye'nin kararlı tavrı sayesinde açığa çıkmıştır.

"Kaşıkçı 7,5 dakika boğularak öldürüldü"

Bizim için bu olay alçakça bir cinayettir ve öyle de kalacaktır. Kaşıkçı'nın 7,5 dakikada boğularak öldürüldüğünün kanıtı var. Sorumlular Türkiye'de yargılanmalıdır.

Suudi Arabistan Veliaht Prens'in 'suç sabit olmadıkça kimseyi suçlayamayız' yaklaşımını kabullenmek mümkün değil.

"Yerel işbirlikçi kim? açıklayacaksınız!"

Türkiye, burada açık ve net bilgileri, belgeleri kim istediyse hepsine verdi. Suçluları bize vermelerini istedik. Biz yargılıyoruz diyorlar. 22 kişinin tutuklu olduğunu ve bunların içinde idamla yargılanacak olanların olduğunu söylüyorlar.

Suudi Arabistan'dan gelen başsavcı kendi bilgi belgelerini bizim başsavcımıza vermedi. Süreci takip ediyoruz. Tüm dünyanın meselesidir. Yerel işbirlikçi kimdir, bunu bize açıklayacaksınız. Bizim, Kraliyet Ailesi'ni yıpratmak gibi bir niyetimiz yoktur.

Bu vahşi cinayetin emrini vereninden uygulayanına kadar dünya kamuoyunun tatmin olması gerekir. Bu olayı asla siyasi bir mesele olarak görmedik. Cinayetin emrini kim verdiği açığa çıkarılmalı.

Bu vahşi cinayetin emrini vereninden, uygulayanına kadar tüm sorumluları ortaya çıkartılmadan ne İslam dünyasının ne de dünya kamuoyunun tatmin olması mümkün değildir.