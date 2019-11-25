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Başkan Erdoğan, Katar’a gidiyor

Cumhurbaşkanlığından, Başkan Erdoğan’ın bugün gerçekleştireceği Katar ziyaretine ilişkin bir mesaj paylaşıldı. Başkan Erdoğan, Katar Emiri el Sani’nin davetlisi olarak Yüksek Stratejik Komite’nin Beşinci Toplantısı’na katılacak.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani’nin davetlisi olarak bugün Katar’a bir ziyaret gerçekleştirecek.
 
Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından paylaşılan mesaja göre, Başkan Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Beşinci Toplantısı’nın gerçekleştirilmesi kapsamında 25 Kasım günü Katar’a resmi bir ziyarette bulunacak.
 
Söz konusu Komite Toplantısı’na ilgili bakan ve yetkililerin de katılım göstereceği bildirilirken, temaslarda ise Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerim tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, iki ülke arasındaki iş birliğinin tüm alanlarda daha da derinleştirilmesine ilişkin imkânların ele alınacağı vurgulandı.
 
Öte yandan, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı aktarıldı.
 
Yüksek Stratejik Komite’nin Beşinci Toplantısı ile Türkiye ile Katar arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması planlanırken, Başkan Erdoğan’ın Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret edeceğinin de öngörüldüğü ifade edildi.

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