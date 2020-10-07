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Başkan Erdoğan Katar'da Al Sani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuvet'teki ziyaretinin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya gerçekleştirdiği günübirlik ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Deniz Sarayı'nda bir araya geldi.

AA07 Ekim 2020 Çarşamba 15:54 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 15:54
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 14.20'de Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Doha Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Türk ve Katarlı diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Katar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Al Sani'nin iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirdi. Ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

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