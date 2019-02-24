Başkan Erdoğan Kayseri'de konuşuyor
Başkan Erdoğan Kayseri Mitingi'nde konuşuyor
Başkan Erdoğan Kayseri Mitingi'nde konuşuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ve hep birlikte Türkiye olacağız. Bu birliğimiz zillet ittifakını çökertecek
Bugüne kadar Kayseri'ye 26 katrilyon liralık yatırım yaptık. Sağlıkta 45 ayrı tesisi şehrimize kazandırdı.
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