22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7643
  • 6,4067
  • 279.479
  • 100296
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan: Kendi aramızda merhametli, küffara karşı da şiddetli olacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Cuma namazının ardından Hafız İshak Danış tarafından Fetih Suresi okundu.

Danış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinden ötürü cemaatle tek tek selamlaşamayacağını ifade ederek, mikrofonu Erdoğan'a uzattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetih Suresi'nden bir ayeti okuyarak başladığı konuşmasında, ayetin Türkçesini de aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cemaate şöyle seslendi: "Sevgili kardeşlerim öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak Hoca'nın az önce okumuş olduğu Hadis-i Şerif'te küffara karşı şiddetli olmamızı Rabb'im bizlere emrediyor. O bizler kim? Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi. İnşallah Suriye'de Rabb'im bizlere vadetti; 'Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu'minin.' Şu anda olduğu gördük. Görüyoruz. Ve Allah'ın izniyle göreceğiz. Bugün yurt dışından bazı devlet başkanlarıyla Dolmabahçe'de görüşmem var. Ben müsaadelerinizi istirham ederek o görüşmeye yetişeceğim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Cuma bayramınız mübarek olsun."

CHP´li Aksünger´den skandal ´YPG´ açıklaması

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ elebaşının yeğeni gözaltına alındı

FETÖ elebaşının yeğeni gözaltına alındı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Başkentte 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Başkentte 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Gözleri dikilmiş ve bantlanmış halde bulundu

Gözleri dikilmiş ve bantlanmış halde bulundu

Volkswagen Golf’ün 8’inci nesli tanıtıldı

Volkswagen Golf’ün 8’inci nesli tanıtıldı

Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar: Beslenme değişince hastalıklarda değişiyor

Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar: Beslenme değişince hastalıklarda değişiyor

Ünlü tarihi kente giriş ücretli olacak

Ünlü tarihi kente giriş ücretli olacak
 

POPÜLER HABERLER

Suriye´den Irak´a giden ABD konvoyları böyle görüntülendi 

Suriye´den Irak´a giden ABD konvoyları böyle görüntülendi 

Kışın vazgeçilmezi... Toros Dağları'nın zirvesinden elde ediliyor: Kilosu 700 lira!

Kışın vazgeçilmezi... Toros Dağları'nın zirvesinden elde ediliyor: Kilosu 700 lira!

ATM'den para çekerken dikkat!

ATM'den para çekerken dikkat!

Bu heykeller yer çekimine meydan okuyor!

Bu heykeller yer çekimine meydan okuyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA