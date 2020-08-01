01 Ağustos 2020 Cumartesi 14:28 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 15:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti teşkilatıyla bayramlaşmada konuşuyor

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Bölgemizdeki ve dünyadaki şartlar göz önüne alındığında hamdolsun ülkemizde huzur içinde bir Kurban Bayramı idrak ediyoruz. Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır. Bu vesileyle Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum.

Ne zaman partilerden partilerden birine dönüşür, kişisel hesapları ortaya çıkarsa davamızı kaybettik demektir. Ne zaman mazlum ve mağdurların yönünün başkalarına döndüğünü görürsek o zaman yolumuzu kaybettik demektir.

Kendini milletin üstünde gören, gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroluculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz

Zaferle değil, seferle mükellefiz. Biz seferimizi zaferle taçlandırma imkanı bulduk. Demokraside ve ekonomide zaferlerimiz üzerine yenilerini ekleyerek bugüne geldik. Milletimiz bizim sadece konuşan değil, söylediğini yerine getiren bir parti olduğumuzu bildiği için yanımızda duruyor.

Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır

Milletin gönlünün kazanamamışsak yaptıklarımızın ne önemi kalır?

Ülkemize ve milletimize faydası olmayan polemik tuzağına düşmeyeceğiz

Bizim en büyük zaferimiz milletimizin gönlünü kazanmaktır

Büyük kongremizi yeni bir yükseliş miladı haline dönüştürmek istiyoruz