Başkan Erdoğan, kendisini görmek için Şili'den gelen genci uçağına davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ndeki temaslarının ardından Paraguay’a resmi ziyaret gerçekleştirmek için yola çıkmadan önce gençlerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, kendisini görmek için Şili'den gelen genci Paraguay yolculuğu için uçağına davet etti.