Başkan Erdoğan, Kerem Kınık'ı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kerem Kınık'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kınık'a telgraf göndererek tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.