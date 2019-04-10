Başkan Erdoğan, Kerem Kınık'ı tebrik etti
Başkan Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kerem Kınık'a tebrik telgrafı gönderdi.
- AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kerem Kınık'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kınık'a telgraf göndererek tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.
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