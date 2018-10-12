Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu, bizi en güçlü olduğumuz yerden vurmaya çalışıyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasında satır başları:

Ana muhalefetin başındaki zat, Ispartalı onu iyi tanır. Eline almış bir paçavra, Meclis'te konuşuyor. Gazi'deki bir hastanede kağıt gitmiş, ameliyat yapılmayacak. Bunu duydunuz mu, gördünüz mü? Ben zaten onun ne mal olduğunu biliyorum. Onu ben SSK'nın başında olduğu zamandan tanırım. Nasıl çökerttiğini iyi bilirim. Benim jenerasyonum da onu çok iyi bilir. Onlar ölüleri bile rehin aldılar. Bunlar böyle adamlar.

''SEN BİTTİN, TÜKENDİN!''

Bay Kemal, hastanelerde tedaviler, ameliyatlar durdu mu gel de Isparta'nın şehir hastanesine bak. Yalan olur da böylesi olur mu. Bu nasıl vicdansızlıktır. Atıyorsun da dikkatli at. En güçlü olduğumuz yerden bizi vurmaya kalkıyorsun. Sen bittin, tükendin sen. Sana Mart 2019'da sana öyle bir ders verilecek ki belini doğrultamayacaksın. Ameliyatlar yasaklanmış, şu yalana bak ya.

Senin zamanında röntgen için 8 ay sonraya randevu veriyorlardı. Ne konuşuyorsun?