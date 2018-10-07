Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na çok sert ifadelerle yüklendi: Korkaksın, ürkeksin
AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapanış oturumunda Kılıçdaroğlu'na çok sert ifadelerle yüklenen Başkan Erdoğan, 'Korkaksın, ürkeksin, ne millisin ne yerlisin' ifadesini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çok sert ifadelerle yüklenen Erdoğan, "Korkaksın, ürkeksin, ne millisin ne yerlisin" dedi.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Bizi üzüntüye gark eden zihniyetin en büyük temsilcisi ana muhalefet partisi CHP'dir. Gezi olaylarında vandallarla mücadele ediyoruz CHP'yi onların yanında buluyoruz.
"KORKAKSIN, ÜRKEKSİN, NE MİLLİSİN NE YERLİSİN"
Biz gece Atatürk Havalimanı'na iniyoruz bizden 2-2,5 saat önce Bay Kemal oradan tanklar öncülüğünde otomobile bindiriliyor Bakırköy Belediye Başkanının evinden darbeyi kahvesini yudumlayarak izliyor. Sen böyle bir adamsın. Korkaksın, ürkeksin, ne millisin ne yerlisin. Ana muhalefet partisi her zamanki gibi safını ülkesinin ve milletinin değil, karşı tarafın yanında belirleyerek, hezeyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bunun adı muhalefet değildir, bunun adı fırsatçılık bile değildir. Milletin geleceğine umutla bakmaya ihtiyaç duyduğu dönemde bühtanlarla, umut cellatlığı yapmanın adı olsa olsa alçaklıktır.
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