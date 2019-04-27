Başkan Erdoğan Kızılcahamam'a geçti
Başkan Erdoğan AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine vardı.
- AA
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine ulaştı.
Helikopterle Kızılcahamam'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra toplantının yapılacağı Eliz Hotel'e geçti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.