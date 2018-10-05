Başkan Erdoğan Kızılcahamam'a ulaştı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi.
- AA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi.
Helikopterle Kızılcahamam'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra toplantının yapılacağı Eliz Hotel'e geçti.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da Kızılcahamam'a geldi.
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