Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'deki depremlerin ardından taziye ve destek ziyaretinde bulunan Tatar ve Üstel'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'deki depremlerin ardından taziye ve destek ziyaretinde bulunan Aliyev'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.