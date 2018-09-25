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Başkan Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul etti.

  • IHA
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Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York kentine gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, temasları kapsamında KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul etti. BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen basına kapalı görüşme 15 dakika sürdü.

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