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Başkan Erdoğan, Kocaeli'de AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'ndeki yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde yaptığı konuşmanın ardından bir dizi ziyaret sonrası AK Parti İl Teşkilatıyla görüştü.

AA7 Ağustos 2022 Pazar 02:29 - Güncelleme:
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki temasları kapsamında AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de katıldı.

ÖNCESİNDE ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret etti.

Gün içinde Kocaeli'de bir dizi programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulunun açılışından sonra Şehit Sarı'nın babaevine geldi.

Burada Sarı'nın ailesiyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit için dua etti.

Ziyarete, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

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