Başkan Erdoğan Kocaeli'nde bir çiftin nişan yüzüklerini taktı
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak için geldiği Kocaeli'nde Yunus Emre ve Sümeyye Kurt'un nişan yüzüklerini taktı.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisininin Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak için geldiği Kocaeli'nde Yunus Emre ve Sümeyye Kurt'un nişan yüzüklerini taktı.
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