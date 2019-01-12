Başkan Erdoğan Kocaeli'nde bir çiftin nişan yüzüklerini taktı Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak için geldiği Kocaeli'nde Yunus Emre ve Sümeyye Kurt'un nişan yüzüklerini taktı.