Başkan Erdoğan 'kontrollü normalleşme' için tarih verdi

14 Mayıs 2021 Cuma 14:06 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 14:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililerle bayramlaştı.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

(Kovid-19'la mücadele) Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz



Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir

Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz

(Kovid-19) Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz

Sağlık hizmetlerindeki başarısını sosyal ve ekonomik desteklerle taçlandıran Türkiye, kendini kriz ikliminin dışında tutabilmiştir

Yeni yatırım ve istihdam arayışlarındaki yükseliş başta olmak üzere pek çok gösterge, ülkemizi aydınlık yarınların beklediğine işaret ediyor



Terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında üzüntülüyüz

(Filistin'de) Tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz