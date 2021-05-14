Başkan Erdoğan 'kontrollü normalleşme' için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililerle bayramlaştı.
(Kovid-19'la mücadele) Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz
Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir
Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz
(Kovid-19) Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz
Sağlık hizmetlerindeki başarısını sosyal ve ekonomik desteklerle taçlandıran Türkiye, kendini kriz ikliminin dışında tutabilmiştir
Yeni yatırım ve istihdam arayışlarındaki yükseliş başta olmak üzere pek çok gösterge, ülkemizi aydınlık yarınların beklediğine işaret ediyor
Terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında üzüntülüyüz
(Filistin'de) Tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz