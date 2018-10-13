Başkan Erdoğan: Yaptığımız güzel işler ile anılacağız Kayseri'de bulunan Başkan Erdoğan, Orgeneral Hulusi Akar Camii ve Külliyesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, 'Yaptığımız güzel işler ile anılacağız. Hayırlı evlatlar, hayırlı eserler bırakmanın gayretinde olalım' dedi.