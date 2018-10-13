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Başkan Erdoğan: Yaptığımız güzel işler ile anılacağız

Kayseri'de bulunan Başkan Erdoğan, Orgeneral Hulusi Akar Camii ve Külliyesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, 'Yaptığımız güzel işler ile anılacağız. Hayırlı evlatlar, hayırlı eserler bırakmanın gayretinde olalım' dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Orgeneral Hulusi Akar Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.
 
Kayseri'de toplu açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, yapımı tamamlanan Orgeneral Hulusi Akar Camii'nin de açılışına katıldı.
 
Başkan Erdoğan cami açılışında, ''Yaptığımız güzel işlerle anılacağız. Hayırlı evlatlar hayırlı eserler bırakmak gayretinde olalım. Bunu yaparsak rabbimin mükafatına nail oluruz.'' ifadelerini kullandı.

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