Başkan Erdoğan 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' programında konuşuyor

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ülke genelinde yeni bir fidan dikim seferberliği başlatıyoruz. Hayata geçirilen bu proje sayesinde 81 vilayetimizin tamamında 10 milyon fidan okul çağındaki evlatlarımız adına toprakla buluşuyor. Hayırlı olsun.

Böylece her öğrencimizin bir fidanı olması sağlanıyor. Bu fidanlar evlatlarımızla beraber büyüyecek, onlarla beraber gelişecek. Çocuklarımızın yaşları ilerledikçe, fidanların kökleri toprağa, boyları göğe doğru yükselecek. Bu projenin, çocuklarımıza tabiata sahip çıkma bilincini de aşılayacağına inanıyorum. Tüm bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, öğretmen ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Geride bıraktığımız son 2 asra baktığımızda insanın toprakla, tabiatla, çevresiyle, içinde yaşadığı toplumla ve bizati kendisiyle kurduğu ilişkinin mahiyetinde büyük bir değişim yaşandığını görüyoruz. Sanayileşme ve modern teknoloji, hiç olmadığı kadar insana güç vermiş, tabiata müdahale etme imkanı tanımıştır. Modern teknoloji ile aşılmaz denilen dağlar aşılmış, uzaklar yakın hale gelmiştir.

Bu yeni durum, modern insanın tabiatla geliştirdiği ilişkinin de kopmasına sebep olmuştur. Tabiat insanın gözünde artık şahsiyetini kaybetmiş, yaradanın hayatını idame ettirmek için kendisine verdiği bir emanet olmaktan çıkmıştır.

Kimi batılı yazarlar yaşanan bu anlam kaybını, "tabiat artık bir mabet değil bir fabrikadır" diye açıklıyorlar. Oysa, tabiat insanın evi, vatanı, hatta İbni Arabi'ye göre insanın anasıdır. Biz de bunun için toprağa 'toprak ana' diyoruz. İslam düşüncesinde tabiat şahsiyet sahibi Allah'ın yarattığı her şey gibi insana emanet edilmiş bir varlıktır.