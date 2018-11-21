Başkan Erdoğan: Çıkarlarına dokunduğunuzda terör örgütünün silahları size dönecek

AİHM'in Demirtaş kararı ile ilgili de Enrdoğan, "AİHM dün ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Neymiş? Türkiye, terör örgütü PKK ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının yargılandığı davada özgürlük, güvenlik ve seçim hakkını ihlal etmiş. Peki siz AB organlarından herhangi birinin, aynı zatın 6-8 Ekim olayları sırasında insanları, tamamı yalan olan beyanlarla galeyana getirip 50 masumun sokaklarda vahşice katledilmesine yol açması konusunda herhangi bir beyanını duydunuz mu?" şeklinde konuştu.

"O çok sevdiğiniz teröristler, çıkarlarına dokunduğunuz gün sadece nefretlerini değil silahlarını da size çevireceklerdir." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği'nin bizatihi kendisinin terör örgütü olarak kabul ettiği, hayata gözlerini açmamış çocuktan 80 yaşındaki ihtiyara kadar her yaştan on binlerce insanın katili PKK'ya verilen desteği, bu zalimlerin kurbanlarından esirgeyenleri hiçbir zaman ciddiye alamayız."

"Gezi olayları tıpkı CHP'nin başındaki zatın kendisi gibi bir projeydi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi olayları tıpkı CHP'nin başındaki zatın kendisi gibi bir projeydi. Bu projenin adı Türkiye'nin ayaklarına yeniden pranga vurma, milletimizin kutlu yürüyüşünü engelleme ihanetidir." ifadelerini kullanarak, "Gezi'yi övenler, gizli veya açık, PKK'yı da över FETÖ'ye de destek verir." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Gezi, Türkiye'yi kalkındıracak, ileriye taşıyacak ne kadar iş ne kadar proje ne kadar gayret varsa hepsinin karşısına dikilmenin adıdır." dedi.

Başkan Erdoğan, "Buğday üretimimiz tüketimimizi fazlasıyla karşıladığı halde buğdayı niye ithal ediyor olabiliriz? Un, makarna, bisküvi, irmik, bulgur gibi mamul maddelere dönüştürüp dışarıya satmak için ithal ediyoruz. Buna ne denir? İhraca dayalı ithal denir Bay Kemal." şeklinde konuştu.