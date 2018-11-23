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Başkan Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversite'sindeki törende konuşuyor

Başkan Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Açılışı ve Kütüphane Temel Atma Töreni'nde konuşma yapıyor

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları;

"İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul için iki önemli projeye imza atmanın memnuniyetini yaşıyoruz. 35 milyon TL'ye temeli atılan laboratuvarı hizmete alıyoruz. Üniversitenin deney, araştırma, geliştirme konuları burada icra edilecek. Kamu kuruluşları için de önemli araştırmaların gerçekleşebileceği bu laboratuvar için herkese teşekkür ediyorum. İstanbul Medeniyet Üniversite Ziraat Bankası Kütüphanesi ülkemizin en büyük kütüphanelerinden biri olacak. Üniversitemiz hocalarımız ve öğrencilerimize hizmet verecek."

"İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin kurulduğu 8 yıldan beri kat ettiği mesafeyi taktir ile karşılıyoruz. Üniversitemiz gurur verici başarılara imza atıyor. Üniversitemizin lisans programlarının yanında doktora ve yüksek lisansa verdiği önemi taktirle karşılıyorum."

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