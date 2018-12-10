Başkan Erdoğan: Gezi'de dünyayı ayağa kaldıranlar şimdi kör, sağır, dilsiz

10 Aralık 1948’de oylanan İnsan hakları evrensel beyannamesinin kabulünün 70. Yıldönümü. İnsanlara haklarını kullandırmayan toplumlar medeni olamaz. Cinsiyeti, rengi, ırkı, dili ne olursa olsun herkesi kardeş olarak kabul eden inancımızın insan hakları çerçevesi de buna göre şekillenmiştir. Peygamber efendimizin veda hutbesi, medeniyetimizin en önemli insan hakları bildirgesidir. Bugün dünyada insan hakları diye en çok bağıranların insan hakları konusunda en kötü sicile sahip olması tesadüf değildir.

'SAMİMİ DEĞİLLER'

Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna soyunanlar, Paris’te yaşananlar konusunda kör sağır ve dilsiz hale dönüştüler. Ama gezi eylemleri için dünyayı ayağa kaldırdınız. Hadi şimdi de aynı şekilde anlatın. Yayınlamadılar. Dürüst değiller samimi değiller.

'İNSAN HAKLARI KONUSUNDA EN ÖNEMLİ ADIMLAR AK PARTİ DÖNEMİNDE ATILDI'

Dünyanın tüm kaynaklarını sömürenler, topraklarının hayat seviyesinin yükseltmeye çalışanlar, Afrika’daki açların sadece edebiyatını yapmakla yetindiler.

İnsani yardımlarda ilk sıralarda yer alıyorsak sebebi paramızın çok olması değil, gönlümüzün zengin olmasıdır. AK Parti olarak insan hakları meseline bakışımız budur. Türkiye, insan hakları konusunda en önemli adımları AK Parti döneminde atmıştır.

Ülkemizde hiç kimsenin kökeninden, kıyafetinden, düşüncesinden ve insani tercihlerinden dolayı horlanmadığı bir yaklaşımı hakim kıldık. Cebinde ay yıldızlı kimlik taşıyan herkesin bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak muamele görmesini sağladık. Büyük direnişle karşılaştık. Sabır ve kararlılıkla aştık. Kurulan tuzakları bozarak yolumuza devam ettik. Darbecilerin saldırılarına maruz kaldık. Buldukları her fırsatta Türkiye’nin demokrasine özgürlüklerine laf edenler bugün kendi imtihanlarıyla baş başalar. Artık kimse Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkamaz.