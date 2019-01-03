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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'ın toprak bütünlüğü Irak siyasetimizin temelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması Irak siyasetimizin temelini oluşturur.' dedi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarını inşallah bu yıl içerisinde kaldığımız yerden devam ettireceğiz." diyerek, "Irak'ın kendi ayaklarının üzerinde durması, bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından da son derece önemlidir." şeklinde konuştu.
 
Başkan Erdoğan, "Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması Irak siyasetimizin temelini oluşturur." ifadelerini kullandı.
 
"Çatışmalardan zarar gören yerlerin imarı başta olmak üzere Irak'taki altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazırız." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:
 
"Irak'la güvenlik alanında da temas ve iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Özellikle savunma sanayinde yapabileceğimiz çok şeyler var." 
 
Erdoğan, "(Irak) İkili ticaretimizde 2013'te 16 milyar dolarla rekor kırmıştık. Diyorum ki hem onu egale edelim hem de bunu 20 milyar dolara yükseltelim." şeklinde konuştu.
 
"DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem de Irak için tehdit oluşturmaktadır..." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Terörle mücadelemizde başarıya ulaşabilmek için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız." dedi.

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