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Başkan Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

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Başkan Erdoğan AK Parti'nin Sakarya adaylarını tanıttı:
 
Adapazarı - Mutlu Işıksu
Akyazı - Bilal Soykan
Arifiye - İsmail Karakullukçu
Erenler - Fevzi Kılıç
Ferizli - İsmail Gündoğdu
Geyve - Murat Kaya
Hendek - Ali Kemal Sofu
Karapürçek - Orhan Yıldırım
Karasu - İshak Sarı
Kaynarca - Murat Kefri
Kocaali - Ahmet Acar
Pamukova - Cevat Keser
Sapanca - Özcan Özen
Serdivan - Yusuf Alemdar
Söğütlü - Koray Oktay Özten
Taraklı - İbrahim Pilavcı (Cumhur İttifakı)
 

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