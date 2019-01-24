Başkan Erdoğan Milli Harita Uygulaması Töreni'nde konuşuyor
Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları'nın tanıtım töreninde konuşuyor
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları'nın tanıtım töreninde konuşuyor.
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