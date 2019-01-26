Başkan Erdoğan konuşuyor
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti İl Başkanlığı teşkilat yemeğinde konuşuyor.
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti İl Başkanlığı teşkilat yemeğinde konuşuyor.
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti İl Başkanlığı teşkilat yemeğinde konuşuyor.
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