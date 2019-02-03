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Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

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Başkan Erdoğan TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"PUTİN İLE AYIN 14'ÜNDE SOÇİ'DE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Sayın Putin'le İstanbul zirvesini andık. Sayın Putin ile ayın 14'ünde Soçi'de bir araya geleceğiz. Temenni ediyorum ki bu güzel bir işe yeni bir anlam kazandıracak. Suriye'deki mâlum bu süreç, Cerablus, Afrin, İdlib her geçen gün daha iyiye gidiyor. Geri dönüş başlayan bu bölgelerde Suriye halkı kendi topraklarına dönme imkanını, fırsatını bulsun.

"İSTANBUL'DA ÇÖP DAĞLARI VARDI, SU YOKTU, ÇUKURLAR VARDI"

Bir yerel seçime gidiyoruz. Bu yerel seçimde genel seçimin etkisi olur mu, olmaz mı, diye soracak olursanız tabii ki olacak. Özellikle bu dönemde dikkat edilirse halkımızın sıkıntıya düştüğü ve siyasi hareketlerin de üzerinde pek durmadığı bazı sıkıntılar var. Yerel yönetim dediğinizde akla ilk gelen çevredir, temizliktir. Ben 94 seçimlerine çöp, çukur, çamur diye girdim. İstanbul çöp, çukur ve çamurdan çok çekmişti. Çöp dağları vardı, çukurlar vardı. Temizlik yoktu, su yoktu, hava kirliliği almış başını gidiyordu. İlk defa oy kullanacak gençler bunu bilmez.

Ayrıntılar geliyor...

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