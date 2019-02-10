Başkan Erdoğan, İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda konuşuyor
Başkan Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda konuşuyor
Başkan Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda konuşuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasında satır başları:
Hedefimiz partimizi destekleyen tüm seçmenlerin sandığa gelmesini sağlamak, başka partilere oy verenleri de partimize kazandırmaktır. Mevcut üyelerimizin yakınlarından başlayarak tüm seçmenleri partimize üye olmaya davet etmeliyiz.
İstanbul'un 959 mahallesinde 800 irtibat noktası kurduk. AK sandık adını verdiğimiz bir yazılımla bu noktaları her an izleme imkanına sahibiz.
İstanbul'da bulunduğum günlerde her an irtibat noktasına gelebilirim. Yakından takip edeceğiz. Fiziki olarak da çalışmalara katılacağım.
Türkiye'de istisnasız tüm seçim sandıklarında sandık kurulu üyesi bulundurma hakkına sahip tek parti AK Parti'dir.
Belediyelerde yönetim tecrübesi kazanmış kadrolar AK Parti'dedir. 81 ilin tamımına hitap eden tek parti AK Parti'dir; ayrım yok, bölücülük yok, kucaklayan tek parti
İstanbul'da seçim sürecini yürütmek öyle kolay değildir. Sizleri bu zorluğun üstesinden gelmeye talip dava adamları olarak görüyorum.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.