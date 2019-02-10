Başkan Erdoğan, İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda konuşuyor

Başkan Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasında satır başları:

Hedefimiz partimizi destekleyen tüm seçmenlerin sandığa gelmesini sağlamak, başka partilere oy verenleri de partimize kazandırmaktır. Mevcut üyelerimizin yakınlarından başlayarak tüm seçmenleri partimize üye olmaya davet etmeliyiz.

İstanbul'un 959 mahallesinde 800 irtibat noktası kurduk. AK sandık adını verdiğimiz bir yazılımla bu noktaları her an izleme imkanına sahibiz.

İstanbul'da bulunduğum günlerde her an irtibat noktasına gelebilirim. Yakından takip edeceğiz. Fiziki olarak da çalışmalara katılacağım.

Türkiye'de istisnasız tüm seçim sandıklarında sandık kurulu üyesi bulundurma hakkına sahip tek parti AK Parti'dir.

Belediyelerde yönetim tecrübesi kazanmış kadrolar AK Parti'dedir. 81 ilin tamımına hitap eden tek parti AK Parti'dir; ayrım yok, bölücülük yok, kucaklayan tek parti

İstanbul'da seçim sürecini yürütmek öyle kolay değildir. Sizleri bu zorluğun üstesinden gelmeye talip dava adamları olarak görüyorum.

İsmi adalet ile başlayan bir partinin mensupları olarak bu mücadeleyi en başta sandıkta vereceğiz. Sandıkta hile CHP'nin siyaset tarzıdır. Ne kimsenin tek bir oyuna tenezzül edeceğiz, ne de tek bir oyumuzun ziyan olmasına izin vereceğiz.