Başkan Erdoğan konuşuyor
Başkan Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Tüm hatalarımızı tespit edeceğiz, 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına kurulduğu günkü heyecanıyla bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız.
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