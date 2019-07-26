Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Tüm hatalarımızı tespit edeceğiz, 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına kurulduğu günkü heyecanıyla bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız.