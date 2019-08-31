Başkan Erdoğan konuşuyor
Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Töreni'nde konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuşuyor. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.