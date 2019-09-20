Başkan Erdoğan konuşuyor
Başkan Erdoğan, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde konuşuyor.
Başkan Erdoğan, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Tarihe malolmuş bütün şehirlerimiz insan merkezli olarak kurulmuştur.
Medeniyetimizin tüm şehirleri alimleri kendisine çekmiştir.
Amerika keşfedilmemişken İStanbul her anlamda dünyanın merkezindeydi.
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