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Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan, AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuşuyor.

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Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'n konuşmasından satır başları:

Bu sabah Hazine ve Maliye Bakanımızın ekonomi ile ilgili bir sunumu ve ardından müzakere bölümü gerçekleştirildi.

Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar. Bu bakımdan yapmamız gereken bir şey var işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz.

Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur. 

Ak Parti'ye saldıranların hedefi temsil ettiğimiz değerleri tümden yıkmaktır. AK Parti'nin zayıflaması, Allah göstermesin, Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir. AK Parti'ye saldıranların gayesi yerine bir başka partiyi ikame etmek değil temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır

Biz sıradan bir parti değiliz, bu hareket bir davadır biz dava arkadaşıyız.

Bu millet Cumrhubaşkanlığı hükümet sistemini yüzde 51 buçukla onay vermiş, Kabul etmiştir. Birileri yüzde 50+1'i değiştirelim diyor, neyi değiştiriyorsun?

istanbul'da büyükşehir Belediye Meclisi seçiminde AK Parti açık ara birinci çıktı. İstanbul ve Ankara'da belediye meclislerini Cumhur İttifakı yönetiyor.

Son sçeimlerde ortada asla bir başarısızlık ve telafisi olmayan bir yıkım yok. Önce kendimiz kabul edeceğiz.

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